Ayşegül Asar "Hatıran Yeter" filmiyle geri dönüyor

Filmde Nevin karakterini başarıyla canlandıran Ayşegül Asar'ın yanı sıra Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin, Ferit Aktuğ ve Burak Sevinç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren yapım, seyircilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından Ayşegül Asar, yapılan çalışmalar hakkında şunları dile getirdi: "Bu filmi izleyen herkes kendinden bir şeyler bulacak. Çok büyük emeklerle çekildi filmimiz, Berton Medya ailesi olarak herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdiden iyi seyirler ve bol gişeler diliyorum" diye konuştu.