Ayşe Tolga'dan yepyeni bir hediye

2001'den beri eyleme dayalı tezahür yöntemini hayatında uygulayan Ayşe Tolga, kendi kişisel yolculuğunda kullandığı tüm teknik ve sistemleriyle tasarladığı 'Manifest Günlüğü'nü sizinle paylaşıyor.

2024 senesinde tüm hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak, niyet ettiğiniz her şeyi yaşamanızı sağlamak için hazırlanan 'Manifest Günlüğü', harika bir Yeni Yıl Hediyesi olarak size ve sevdiklerinize muhteşem açılımlar getirecek.

Arka Kapak Yazısı:

Hayatının geri kalanını zengin, doyumlu, başarılı, mutlu ve anlamlı bir şekilde yaşamak senin elinde. Zengin olarak yaşamayı, hakiki aşkı, her türlü başarıyı hayatına dahil etmeye karar verecek olan sensin.

Bu günlük, Kuantum Tezahür Alanı’nda gerçekleşmesine niyet ettiğin ne varsa, sana bunu sağlamayı garanti eder, düzenli olarak uygulaman şartıyla.

Ayşe Tolga

Kuantum Tezahür Ustalığı Koçu

Eser Adı: Manifest Günlüğü

Yazar Adı: Ayşe Tolga

Türü: Kişisel Gelişim

Fiyatı: 400 TL

Sayfa Sayısı: 376