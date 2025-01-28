Ayşe Barım'a oyuncularından destek!

Merve Dizdar, Hande Erçel, Aslı Enver, Hazal Kaya, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Pınar Deniz ve Birce Akalay;

Gezi Parkı soruşturmasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanan menajer Ayşe Barım'a destek verdi. Aslı Enver, Hazal Kaya, Devrim Özkan ve Hande Erçel, Barım'ın fotoğraflarını paylaştı.



Düvenci ile Akalay ile ekranı siyah yaptı.

Merve Dizdar ise, "Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk. Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdetim. Seni çok seviyorum" diye yazdı.



Pınar Deniz ise, "Aklım almıyor" notunu düştü.