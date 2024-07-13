Ayrılacakları iddia edilmişti! Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden tatilde romantik pozlar geldi

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

2019'da Alin ve Lina adında ikiz bebekleri dünyaya gelen çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Ailece eğlenceli videolar paylaşan ikili, uzun süredir ayrılık haberleriyle gündeme geliyor.

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikiliden Pelin Akil, geçtiğimiz aylarda çok konuşulacak bir açıklamaya imza atmıştı.

"BOŞANMA GİBİ BİR DURUMUMUZ ŞU ANDA YOK"

Akil, "Genelde dediğiniz, ilk defa tek görüyorsunuz. Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı lanse ediliyor ama öyle boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda..." ifadelerini kullanmıştı.

AİLESİYLE TEKNE TATİLİNE ÇIKTI

Pelin Akil, ailesiyle birlikte tekne tatiline çıktı. 38 yaşındaki Pelin Akil, ailesiyle çıktığı tatilden birçok kare paylaştı.

En son Yunanistan’ın Sakız Adası’nda Agia Fotini Beach’ten eşiyle fotoğraflarını paylaşan oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Hem güneşin hem de serin suların tadını Pelin Akil bir hayli keyifli hali dikkat çekerken “Maşallah ikiniz de taş gibisiniz” yorumları geldi.