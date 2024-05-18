Aygün Hanım'ın aristokratik lezzetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul’daki yeni gözdesi oldu

Turizm Bakanlığı'nın desteklediği ve Maslak 1453'ün gözdesi haline gelen Şölen Restoran ve Kokteyl Bar, Genç Kadın Girişimci Aygün Aydın ve ekibi önderliğinde açılışını yapıyor!



Aristokratik dünya mutfağının seçkin lezzetleriyle buluşan bu benzersiz mekanda.



Monako Kraliyeti, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliğinin ödüllü tarifleri ve benzersiz yemekleriyle oluşturulan İstanbul Şölen Restoran ve Kokteyl Barda Sevdiklerinizle geçirdiğiniz her an kelimesin tam anlamıyla şölen tadında olacak.

Türkiye'de ilk yapay zeka destekli tasarlanan mekan olması ile de bir ilke imza atan ünlü oyuncunun restoranında sanatsal dokunuşlarda dikkat çekmekte.



Özellikle Roma imparatorluğundaki tek kasın imparotoriçe olan Maria Terressia motiflerine de bilinçli bir şekilde yer veren Aygün Hanım.



Kadınların iş dünyasında daha çok yer alması için dekorasyonda özellikle bu tarihin ikonik kadınından ilham aldığını belirtti. Geçe çeşitli konseptlerdeki özel etkinlikler ve müzik performanslarıyla şeçkin

misafirlerin ve bir çok ünlü gurmenin tam puan verdiği favari listesinde zirveyi kapmasının yanı sıra bir çok modacının da çekim için tercih ettiği favori destinasyonu olmayı başardı.