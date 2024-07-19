Avatar Atakan: Hanımcılık her zaman kazanır

Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz, Hakan Gence’nin sorularını yanıtladı. ‘Survivor’ hakkında konuşan Avatar Atakan, “İnsanın gerçek anlamda yalnız olduğunu orada hissettim. Pek çok kişinin göründüğü gibi olmadığını biliyorum. Onları çok iyi tanıdığım için farklı görünme istekleri beni gerçekten şaşırtıyordu” diyor.

‘Avatar’ lakabının hikayesini “‘Avatar’ filmi vizyona girdiği ilk gün sinemada izlemiştik. O akşam da bir maçım vardı. Bilgehan Demir ‘Filmdeki karaktere benziyorsun’ diyerek anons ederken ringe ‘Avatar’ diye çağırdı ve ismim öyle kaldı” diye anlatıyor.

Eşi Serap Korkmaz: “Atakan’la tanıştığımızda onun dövüştüğünü bilmiyordum. Ve ringdeki Atakan’la normaldeki Atakan çok farklı” diyor. Eşi hakkında Avatar Atakan ise “Hanımcılık her zaman kazanır. Eşimi gördüğüm zaman ayağa kalkarım.”

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