Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki

Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki... İşte detaylar...

Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ile Gökhan ve Hakan Özoğuz Kardeşler'in yer aldığı Athena konserine gitti.


Oyuncu, oğlununun Athena fanı olduğunu açıkladı.

 

Yeşilçay, konser sonrasında kulise gittiğini söyleyerek, Gökhan Özoğuz'un kendilerine afra tafra yaptığını söyledi.

 

Oyuncu, "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı.

 

Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" diye yazdı.

 

 

 

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