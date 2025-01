Atelier Rebul Sevgililer Günü’ne özel “Share With Love” teması ile aşkı zamansız bir deneyime dönüştürüyor!

“Share with Love" temasına özel hazırlanan sleeve tasarımları ve bu döneme özel yeni hediye sanatı ile hediyelerinizi yalnızca bir armağan olmaktan çıkarıp sevdiklerinize kendilerini özel hissedecekleri sevgiyi unutulmaz kokular ile paylaşacakları birer hatıraya dönüştürüyor. Siyah ve beyazın zamansız uyumundan ilham alan bu tema, iz bırakan kokular ile aşkı paylaşmaya davet ediyor.

Pera İmza Koleksiyonu, geçmişle bugün arasında bağ kuran aşka zarif bir köprü niteliği taşıyor. Markanın köklerinin bulunduğu Pera’nın tarihi dokusundan ilham alan bu koleksiyon, gül, paçuli ve saf amberin asil notalarını kakule ve pembe biberin baharatlı dokunuşlarıyla harmanlıyor. Özenle tasarlanmış aşkın rengi bordo şişesi ve vintage esintiler taşıyan detaylarıyla, Pera Koleksiyonu yalnızca bir parfüm değil, aynı zamanda aşkın anlamını yansıtıyor. Sevgililer Günü’nün romantik ruhunu en etkileyici şekilde tamamlıyor.

Bereket Koleksiyonu, aşkın paylaşarak çoğalan ve hayatı güzelleştiren bir duygu olduğunu hatırlatıyor. Narın bolluk ve bereket sembolizmiyle harmanlanan bu özel koku, tarçın ve karanfilin sıcaklığı ile limonun tazeleyici dokusunu bir araya getiriyor. Bereket Koleksiyonu, aşkın büyüten ve huzur veren yanını her detayında hissettiriyor. Bu koleksiyon, Sevgililer Günü’nde sevginizi hem kalplere hem de yaşam alanlarınıza taşıyor.

Atelier Rebul Collection Atelier parfümleri ise zamansız kokuları paylaşılabilen ve derin anlamını her notasında hissettiren bir koleksiyon olarak öne çıkıyor. Amourose, gül ve frambuazın zarif uyumunu amber ve miskin sıcaklığıyla tamamlıyor. Bisous, nektarin ve bergamotun tazeleyici başlangıcını frezya, yasemin ve leylak notalarıyla birleştirerek, alt notalarında misk, vanilya ve amberin uyumu ile sevgi dolu bir dokunuş sunuyor. No.94, safran, sedir, amber ve yaseminin sofistike dokunuşlarıyla etkileyici bir iz bırakıyor. Nuits n Rose, gülün zarif ve romantik notalarını, tonka fasülyesi ve miskin modern uyumuyla birleştirirken; Oud Royal, odunsu ve sıcak vanilya, sedir ağacı, ud ve yasemin notalarıyla duyulara hitap ediyor. Her bir parfüm, aşkın farklı bir yüzünü yansıtarak Sevgililer Günü’nü unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.

Atelier Rebul’ün "Share with Love" teması, bu Sevgililer Günü’nde sevginizi zarafetle ifade etmenizi sağlıyor. Sadece bu döneme özel sınırlı sayıda sunulan avantajlı hediye setlerini ve fırsatları kaçırmayın!

COLECTION ATELIER

Bal d'Orient Eau de Parfum Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.250 TL

Nuits En Rose Eau de Parfum Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.250 TL

Eau Mystique Eau de Parfum Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.250 TL

Tugra Eau de Parfum Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.250 TL

Jardin Imperial Eau de Parfum Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.250 TL

Amourose Eau de Parfum Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.250 TL

Bisous Eau de Parfum Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.250 TL

L’Atelier Eau de Parfum Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.250 TL

Oud Royal Eau de Parfum Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.250 TL

J.C. Reboul Eau de Parfum Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.250 TL

İSTANBUL İMZA KOLEKSİYONU

İstanbul Eau de Parfum 125 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.750 TL

İstanbul Extrait de Parfum 125 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 5.700 TL

İstanbul Shimmer On The Go Eau De Parfum Kit Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 1.300 TL

İstanbul Extraıt de Parfüm Hediye Seti Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 6.100 TL

İstanbul Parfüm Hediye Seti Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 5.250 TL

İstanbul Eau de Parfum 12 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 950 TL

İstanbul Parfümlü & Işıltılı Hediye Seti Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 6.000 TL

İSTANBUL BOSPHORUS KOLEKSİYONU

İstanbul Bosphorus Eau de Parfum 125 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.750 TL

İstanbul Bosphorus Parfüm Hediye Seti Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 5.250 TL

İstanbul Bosphorus Eau De Parfum 12 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 950 TL

1895 İMZA KOLEKSİYONU

1895 Eau De Parfum 125 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.750 TL

1895 Parfüm Hediye Seti Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 5.250 TL

1895 Eau De Parfum 12 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 950 TL

PERA İMZA KOLEKSİYONU

Pera Eau de Parfum 125 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.750 TL

Pera Parfüm Hediye Seti Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 5.250 TL

Pera Eau De Parfum 12 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 950 TL

Atelier Rebul’ün tüm ürünleri küresel bir program olan Cruelty Free International Leaping Bunny tarafından sertifikalıdır.