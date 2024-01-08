“Atatürk II” filmi oyuncuları İzmir halkıyla buluştu

Lanistar Media yapımı “ATATÜRK II 1881-1919” filminin ekibi, vizyonun ilk gününü halkla geçirdi. İzmir’deki İstinyepark Renk sinemasında izleyicilerle buluşan ekip, filmi de yine İzmirlilerle birlikte izledi. Gösterim öncesi düzenlenen söyleşiye yapımcılar Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu, Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ile oyuncular Aras Bulut İynemli ve Esra Bilgiç katıldılar.

Madame Corinne karakterine hayat veren Esra Bilgiç, “Cumhuriyet’in 100. yılında her oyuncu böyle bir filmin içinde olmak ister ve biz bunu yapabildiğimiz için çok şanslıyız” dedi.

Sözlerine “Bağımsızlığımızın simgesi, Kurtuluş Savaşımızın son durağı İzmir’de olmak büyük mutluluk” diyerek başlayan Aras Bulut İynemli şöyle devam etti: “Atatürk rolünün sorumluluğunun çok ağırdı. Ancak Cumhuriyetimizin 100. yılında bu sorumluluğu taşımayı bildik. Atatürk’ü daha iyi anlatabilmeyi amaçlarken bize yol gösteren Atamızın ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözü oldu. Tüm ekip bunun için çalıştık; umarız layık olmuşuzdur.”

“ATATÜRK filmini hayata geçirmek heyecan verici olduğu kadar zorluydu” diyen Yönetmen Mehmet Ada Öztekin “Herkesin aklındaki, kalbindeki Atatürk’ü anlatmanın sonsuzluğuyla sınandık ama en iyi profesyonellerle buluşarak bu işe soyunma cesaretini gösterdik. Ülkeyi en zorlu şartlardan çıkarabilmiş, bir milleti imkânsızlıklar içinde savaşmaya ikna edebilmiş ve ona zafer kazandırmış bir lider nasıl olmalı diye düşündük. Sonunda Atatürk’ü anlatan, millî mücadelemizi hatırlatan bir sinema filmini dünya standartlarında çektik ve hem onun hem de Türk milletinin yenilmez ruhunu tüm dünyaya gösterdik.” dedi.