'Atatürk' filminin galasına katılan Aslı Enver, ilk kez annelik heyecanını paylaştı 23.10.2023 21:12 Aslı Enver, ilk kez annelik heyecanını paylaştı. İşte detaylar... Aslı Enver, 'Atatürk' galasına eşi erkin Gökbulak ile katıldı. Dört aylık kızı Elay için oyuncu, "Güzel büyüyor. Güzel bir duygu..." dedi. Enver, "Berkin Bey yardımcı oluyor mu?" sorusuna, "Çok. Uyutuyor" yanıtını verdi. Bakıcı tutmadıklarını söyleyen Enver, "Zaten annelerimiz var. Bakıyoruz" diye konuştu. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN