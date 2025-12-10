Ata Demirer Gazinosu 2026’da gümbür gümbür geliyor!

Milyonların kalbinde taht kuran, gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM Organizasyonu ile kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu ile 2026’da da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu özel gösteriler için yerler sınırlı; geceler efsane olacak. Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu ile 2026’da sahnelerin enerjisini yeniden yükseltiyor.

Yeni seyircileri ve“Ata Demirer Gazinosu müdavimleri için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.



Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikâyeleriyle “Ata Demirer Gazinosu”, 2026 boyunca izleyicilerine hem kahkahalar attıracak hem de müzikal bir şölen yaşatacak.

Kahkaha dolu, unutulmaz gazino akşamlarına eşlik etmek için biletler satışta.

ATA DEMİRER GAZİNOSU 2026 TAKVİMİ

7 Ocak 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

8 Ocak 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

22 Ocak 2026 : Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul

23 Ocak 2026 : Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul

26 Ocak 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

4 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

15 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

23 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

26 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

27 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

1 Mart 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

12 Mart 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

28 Mart 2026 : Congresium Ankara

29 Mart 2026 : Congresium Ankara