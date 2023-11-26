Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile Abu Dabi'daki Formula 1'i izledi.
(Kaan Demirağ - Aslışah Alkoçlar)
Çifte ablası Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan da eşlik etti.
(Aslışah Alkoçlar - Naomi Campbell)
Sosyetik güzel alandaki dünya yıldızlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Kaan Demirağ - Steve Harvey - Aslışah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan)
Alkoçlar, herkesle çektirdiği kareyi yayınladı.
(Kaan Demirağ - Chris Hemsworth - Aslışah Alkoçlar)
Sosyetik güzel, Jason Statham ve eşi Rosie Huntington-Whiteley, Irina Shayk, Orlando Bloom, Chris Hemsworth, Steve Harvey ve Naomi Campbell ile karelerini paylaştı.
(Aslışah Alkoçlar - Orlando Bloom)
Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile bir süre önce Dubai'ye yerleşmişti.
(Aslışah Alkoçlar - Irina Shayk)
Sosyetik isim ünlü isimlerle çektirdiği kareyi post yapıp, yorumlara kapattı.
(Neslişah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan - Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ)
(Jason Statham - Rosie Huntington-Whiteley - Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ)