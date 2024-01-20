Aslıhan Karalar'dan sıra dışı bir rol

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar'dan sıra dışı bir rol... İşte detaylar...

Aslıhan Karalar, rol aldığı 'Limit' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

 

Hazırlık sürecinde uzman psikiyatrlar, psikologlar ve oyuncu koçuyla çalışantığını belirten oyuncu, anne-babası boşanmış ve sevgi eksikliği yaşamış Beste karakterindeki performansı nedeniyle beğeni topladı.

 

Bugüne kadar canlandırdığı projelerden farklı bir rolü oynayan Karalar,


kendini yakarak acı çekmekten haz duyan karakteriyle kamera karşısına geçti.

 

Hâlâ eğitim alan ve öğrenmenin sonu olmadığını söyleyen Karalar, gelen projeleri değerlendiriyor.

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