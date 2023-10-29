Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı 29.10.2023 11:59 Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı. İşte detaylar... Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı 29 Ekim Pazar günü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde '100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu' gerçekleşti. Etkinliğe oyuncu Aslıhan Karalar da katıldı. Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı. Karalar, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü" diye yazdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN