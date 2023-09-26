Aslı Tandoğan'dan sürpriz proje

Aslı Tandoğan, Son Akşam Yemeği filminde üstlendiği rol ile izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak. İşte detaylar...

Cumhuriyetin ilanından bir gece önce Çankaya Köşkü'nde yaşananları, mutfakta çalışanların gözünden anlatan Son Akşam Yemeği filminin çekimlerine başlandı.

Aslı Tandoğan’nın kadrosuna dahil olduğu filmde, Onur Tuna Atatürk rolü ile izleyici ile buluşacak.

Aslı Tandoğan, Son Akşam Yemeği filminde üstlendiği rol ile izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak. Yapımcılığını Cinegenna Picture, yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Levent Onan var. Film, 27 Ekim 2023’te Türkiye ve Avrupa’da vizyona girecek.

 

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