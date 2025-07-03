Aslı Tandoğan’dan Prens sürprizi!

Dijital platformda yayınlanan fenomen dizi Prens’te Anarkhia karakterine hayat veren Aslı Tandoğan’ın izleyiciye sürpriz yaptı.



İkinci sezonda diziye veda ettiği düşünülen Anarkhia’nın dönüşü muhteşem oldu.



Yayınlandığı günden bugüne izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği Prens dizisi, 4. sezon için izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı dizide Anarkhia rolüyle izlediğimiz Aslı Tandoğan, kısa bir ayrılık döneminden sonra yeniden izleyici ile buluştu.

Aslı Tandoğan’ın fanlarını mutlu eden bu sürpriz gelişme sonrasında başarılı oyuncunun karakterinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.