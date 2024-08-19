Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz!

Ekranların en sıra dışı talk show programı “Tolgshow Filtresiz”, NOW izleyicisiyle buluşmaya ve her hafta ağırladığı ünlü konukları, yanlış anlamaları, bilinmezlikleri, didişmeleri ile ekran başındaki izleyicilerini kahkahaya boğmaya devam ediyor.

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, ünlü komedyen Tolga Çevik ve yönetmen Fırat Parlak‘ın bitmek tükenmek bilmeyen eğlenceli atışmalarıyla “Tolgshow Filtresiz’in 20 Ağustos Salı günü

yayınlanacak olan 8. bölümünün konuğu ise sevilen oyuncu Aslı Enver olacak.



“Tolgshow Filtresiz”, 20 Ağustos Salı saat 20.00’de yeni bölümüyle NOW’da.