Aslı Akyazıcı’dan sanat ve lezzet dolu bir gece

Sanat ve kişisel gelişim markası Be Inanna’nın kurucularından Aslı Akyazıcı, markanın kuruluşunu ve yeni yılı anlamlı bir etkinlikle kutladı. Sanat, sosyal sorumluluk ve dostluk temalarının bir araya geldiği bu özel organizasyon Ruzy Gallery’de düzenlenen sergi ile başladı.

 

Sergide çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden Feride Çelik ve Çağatay Odabaş’ın eserleri sanatseverlerle buluştu. Katılımcılar bu sanatsal deneyimin ardından Salazar’da düzenlenen özel bir akşam yemeğinde keyifli bir atmosferde bir araya geldi.

Bu özel etkinlik sanatın toplumsal faydaya dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla “İyilik İçin Sanat Derneği” yararına düzenlendi. Bu anlamlı etkinlik, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü vurgularken, aynı zamanda Be Inanna’nın topluma olan katkı misyonunu pekiştiriyor.

Aslı Akyazıcı bu özel gece ile ilgili duygularını şöyle dile getirdi; “Sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getirerek yeni yılı dostlarımızla kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik markamızın değerini ve topluma katkı hedeflerimizi yansıtıyor”.

 

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