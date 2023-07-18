Aşk-ı Memnu'nda Firdevs karakterine hayat veren Hande Ataizi'den flaş açıklama

Son olarak 'Camdaki Kız' dizisindeki Cana karakteriyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum'da görüntülendi. Ayaküstü gazetecilere takılarak kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan ünlü isim, yeni projesi 'Aşk-ı Memnu' ile ilgili de konuştu.



Son olarak Kanal D'nin final yapan fenomen dizisi 'Camdaki Kız'da rol alan ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum Türkbükü’nde objektiflere takıldı.



Ünlü bir mekanda kahvaltı yapan 49 yaşındaki oyuncu, görüntülendiğini fark edince kısa süre şaşkınlık yaşadı.



GAZETECİLERE TAKILDI

Bikinisiyle Türkbükü sokaklarında yürüdüğü sırada soruları yanıtlayan Ataizi, "Bu sıcakta nasıl çalışıyorsunuz? Arada denize atlayın bari" diyerek gazetecilere takıldı.



Sabah erken spor yapıp kahvaltıya oturduklarını söyleyen Ataizi, "Spor ailesiyiz. İşler bitti, yurt dışı tatili yapıp geldim. Biliyorsunuz burada evim var benim, takılıyoruz. Eylül'e kadar buradayım. Oğlan gün sayıyordu zaten buraya gelmek için" şeklinde konuştu.



KEYİFLİ OLDU

Kanal D'de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinin film uyarlamasında Firdevs karakterini canlandıran Ataizi, projesiyle ilgili; "Farklı yorum, farklı oyuncular çok güzel bir iş oldu. Halit Ziya Uşaklıgil’in kendi dönemi olarak yansıtıldığı için bence farklı bir yorum olarak da keyifli oldu” ifadelerini kullandı.



Filmde tatlı bir Firdevs çıkardığını söyleyen oyuncu, şöyle konuştu:

Nebahat (Çehre) Hanım hakkını vererek imzasını attı. Ben de sinema yorumu olarak değişik bir şey çıkardığımı düşünüyorum.