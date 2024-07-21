Asena'dan iddialı çıkış!

Asena, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya yerleşen oryantal, "Sahneyi özledim. Sahneyi şovla birleştirmeyi özledim. Sektörün bana ihtiyacı var. Yeni şarkım çıktı, güzel gidiyor. Dünyadaki akıma uyan bir şarkı. Şakasına başladık ciddi oldu" dedi.



Asena, "Sizden sonra sanki oryantallik bitti gibi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Öyle gibi görünüyor. Aslında değerli dansçılar var. Görünmek mi istemiyorlar anlamıyorum. Aslında boşluk var çıksalar güzel olur" yanıtını verdi.



Teklifler aldığını belirten Asena, "Bu şarkımdan sonra benim dönemimdeki kişiler aradı, teklifler geldi. İstenmek, beğenilmek güzel ama ekim ayında gala yapacağım. Ondan sonra çıkacağım. Dansla şarkıyı birleştirdim. 50 kişilik orkestram var Doğu ve Batı..." diye konuştu.

TADİLATI YAPILIYOR

Almanya'daki hayatından bahseden oryantal, "Eşimin iki balo salonu var. Düğün ve kına yapılıyor. Onların tadilatı yapılıyor şimdi. Organizasyon ve düğün işi kadın işi.



Ben de işin başındayım, patronumuz Hasan Dere... Burası ana vatanım. Orası minnoş vatanım. Almanya'yı seviyorum. Almancam iyi... Derdimi anlatabiliyorum" ifadelerini kullandı.