Arsen Gürzap’tan samimi açıklamalar!

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Arsen Gürzap oldu. Gürzap birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kitledi. 2023 yılında eski eşi Can Gürzap’ı kaybeden Arsen Gürzap, Aslı Şafak’a samimi açıklamalarda bulundu.





Aslı Şafak’ın sorusu üzerine “Can hayatı boyunca son derece haysiyetle yaşamış bir kimliktir. Bunu onu kaybettiğimiz için söylüyor değilim’’ dedi.



ARTIK UZUN VADELİ PLANLAR YAPMIYORUM

“Gürzap’ı bir anda kaybettik hasta falan değildi. Yarım saat içinde kaybettik. Ben artık uzun zaman dilimleri için planlar yapmıyorum."