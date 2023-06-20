Arka Sokaklar'ın Hülya'sı Ebru Destan ticaret hayatına atıldı! İşte yaptığı iş...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Eski model ve oyuncu Ebru Destan, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.



Kombiniyle dikkat çeken model, "En sevdiğim mevsim yaz. Bir elbise ve sandalet tamam. Kış zor bir mevsim. Kış kadını değilim. Bana hep yaz olsun" dedi.



Yaz planlarından bahseden Destan, "Yazlığa gideceğim. Zaten yazın televizyonla ilgili bir şey yapmayız. Eylülden itibaren buradayım" diye konuştu. Nişantaşı'ndaki ayakkabı mağazasını kapattığını söyleyen model, "Anıtlar Kurulu'yla ilgili orada tabelayla ilgili sorun vardı. Oradaki sorun içinde olmak istemedim. Hem online hem yurt dışı devam ediyor" ifadelerini kullandı. Model, "Ticaret zor mu?" sorusuna, "Zor ama hepimizin yapması gereken bir şey. Ben çalıştığım ve ürettiğim zaman mutlu oluyorum. Bana zor gelmiyor" yanıtını verdi.



"İZLEYİCİ HİÇ VAZGEÇMİYOR"

Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde Hülya karakterini canlandıran oynayan model, "Dizi yayınlanacak mı?" sorusuna, "İzleyici hiç vazgeçmiyor. Fenomen dizi... Yarın başlasın yine aynı reytingi alır. Başlamasıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum" cevabını verdi.