Arap markasından küstah hareket! Atatürk'ten dolayı reklam sözleşmesini feshettiler

Hande Erçel, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün akşam oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe maçında Suudi yetkililerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı baskılı tişört ve pankartla çıkmasına izin vermesi üzerine Instagram'dan Atatürk fotoğrafı paylaştı.



Oyuncunun bu paylaşımı sonrasında Suudi Arabistan'ın parfüm markası Laverne, Erçel ile reklam anlaşmasına son verdi.

Marka, "En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi" tweet'ini attı.

Sosyal medyada firmaya tepki yağarken, Erçel'e destek verildi.