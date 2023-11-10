Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda!

70 ve 80’li yıllarda Fırt Dergisi’nde yayınlanan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ karikatürlerinin sinemaya uyarlandığı film, hem yetişkinlere hem de çocuklara çok keyifli bir iki saat vadediyor. Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın filmi, yayınlandığı dönemde keyifle okuyan okurların çocuklarıyla birlikte izleyebilecekleri unutulmaz bir anı olacak.

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier’in rol aldığı ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın yapımcılığını PH7, DMC ve NetD üstlendi. Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in senaryosunu yazdığı, Emre Kavuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu film için 1.5 yıl ön hazırlık yapıldı.

Yeni mizah anlayışı ile sinemaya yeni bir soluk getiren filmde, ormanda yaşayan halk, susuzlukla birlikte dayanılmaz bir sorun içindedirler. Bunun için çözüm arayan Tarzan ile çözüm aramayan Arap Kadri, liderlik çatışması içindedir. Komik bir hikaye serisine dayanan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın filminde de Arap Kadri özgürlüğüne düşkün, kural tanımaz bir tavırdadır. Şehir yaşamından bıkmış ve ormanın derinliklerinde yaşamayı tercih eden bu renkli karakter, karşılaştığı düzenli yaşama da müdahale etmiştir. Ormanın hakimi olarak kabul edilen Tarzan'ın kurduğu bu düzenli yaşam, artık her şey baştan sona değişmiştir. Arap Kadri'nin uyumsuzluğu, ormanın huzurunu kaçırır ve bu durum Tarzan ile Arap Kadri arasında bir çatışma başlatır. İkisi arasında başlayan bu ilginç çatışma, doğa ve şehir yaşamının çarpıcı bir karşılaştırmasını hem komik hem de düşündürücü bir hikaye olarak sinema izleyicisine sunuyor.