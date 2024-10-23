Annesi Ahu Yağtu ile alışverişe çıkan Kemal Yılmaz babası Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'deki rolü hakkında ilk kez konuştu

Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldikleri Zorlu AVM’de ilk durakları dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan Anne oğul, bir süre meydan katını dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi.



Spor tarzlarıyla dikkat çeken anne oğul, Alışveriş sırasında karşılaştıkları muhabirlerin sorularını cevapladı. Babası Cem Yılmaz’ın, 'Erşan Kuneri 2' dizisinde küçük bir rolü bulunduğu hakkında sorulara Kemal Yılmaz, "Aşırı keyifliydi ben çok eğlendim" açıklamasında bulundu. Muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam eden anne oğul, alışverişlerini noktaladıktan sonra taksiye binip AVM’den ayrıldı.