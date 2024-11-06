Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiasına kızından yalanlama

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiasına kızından yalanlama... İşte detaylar...

 

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'tun öldüğü iddia edildi. Kızı söz konusu iddiaları yalanladı.


Uzun süredir kanser tedavisi gören ve entübe edilen Ankaralı Turgut'un yaşamını yitirdiğine dair haberlere ilişkin kızından açıklama geldi. Kızı, Ankaralı Turgut'un öldüğü iddialarını yalanladı.

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından dün entübe edilmişti.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi