Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiasına kızından yalanlama 06.11.2024 10:50 Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiasına kızından yalanlama... İşte detaylar... Uzun süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'tun öldüğü iddia edildi. Kızı söz konusu iddiaları yalanladı. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve entübe edilen Ankaralı Turgut'un yaşamını yitirdiğine dair haberlere ilişkin kızından açıklama geldi. Kızı, Ankaralı Turgut'un öldüğü iddialarını yalanladı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından dün entübe edilmişti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN