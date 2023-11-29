Ankara’da perdeler art arda açılıyor

29.11.2023 19:28

Türkiye’nin en yaygın Apple yetkili satıcısı ve servis sağlayıcısı olan Gürgençler, 1 Aralık Cuma ve 2 Aralık Cumartesi günü Ankara’da ünlü isimlerin muhteşem şovları, sürpriz kampanyalar ve birbirinden renkli programlarla iki ayrı mağazasını açıyor.