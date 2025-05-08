Anjiyo olan Nazan Öncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Nazan Öncel anjiyo oldu.



Hastane odasında paylaşım yapan sanatçı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Öncel, "Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a, "Bekle beni sana söz geleceğim" dedim sabah 06.00'da döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastene... Anjiyo faslına geçildi... Yarın akşamki konser için bie özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen" dedi.