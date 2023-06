Anitta ve Burna Boy’dan Şampiyonlar Ligi finalinde unutulmaz performans

Tören, çok sayıda platin ödülüne sahip DJ ve müzik yapımcısı Alesso'nun özel konuk olarak heyecan verici performansıyla sona erdi. Pepsi'nin aksiyon dolu 2023 futbol kampanyasının en coşkulu anları, kulüp futbolunun en büyük maçı başlamadan hemen önce gerçekleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçlarından önce gerçekleştirilen eğlenceli etkinliklere yedinci kez ev sahipliği yapan Pepsi'nin bu yıl sunduğu Final Maçı Açılış Töreni, Manchester City ile Inter Milan arasında yapılan ve kapalı gişe oynanan unutulmaz maç öncesinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşti. Spor ve eğlencenin bu heyecan dolu buluşması, futbol ve müzik tutkunlarını muhteşem bir ışık gösterisinin, heyecan verici anların ve dünya standartlarında büyüleyici özel efektlerin yer aldığı unutulmaz bir törende bir araya getirdi.

Stadyumu coşturan Burna Boy, dünyada hit olan şarkıları 'Last Last' ve 'It's Plenty'yi sahneledi. Nijerya’ya özgü desenlerden, baskılardan ve renklerden ilham alan kıyafetler giyen davulcuların nefes kesen performanslarına, taşıdıkları renkli ve Afrika esintili bayraklarla tüm sahneye yayılan dansçılar eşlik etti.

Anitta'nın kalpleri hızlandıran Latin ritimleri, dünya çapında ses getiren "Envolver" şarkısıyla tüm stadyumu coşturdu. Animasyonlu içerikler gösteren 60'tan fazla altıgen LED panelle zenginleştirilen performans, Brazilian Funk tarzı yeni single’ı ‘Funk Rave’ ile devam ederek hayranları büyüledi.

Altı dakika süren şovlar, törene özel konuk olarak katılan İsveçli ünlü DJ Alesso'yla final yaptı. Alesso, ‘Heroes (we could be)' şarkısıyla futbol severlere oyuncuların bir gecede efsane olabileceğini hatırlattı. Oyuncular sahaya çıkmadan sadece birkaç dakika önce sahne alan Alesso'ya stadyumu kaplayan büyüleyici ses ve ateş efektleri eşlik etti.

Törende sergilenen muhteşem koreografilere enerji ve renk katan büyüleyici dansçılara ek olarak, bu yıl Pepsi ilk kez #PepsiKickOffShow TikTok challenge üzerinden hayranları Final Maçı Açılış Töreni’nin bir parçası olmaya davet etti. Mart ayında Burna Boy iş birliğiyle başlatılan #PepsiKickOffShow TikTok challenge, dünyanın dört bir yanından katılan yedi şanslı kazananı Final Maçı Açılış Töreni kadrosuna dahil etti. Ömür boyu unutulmaz bir fırsat yakalayan kazananlar, en iyi danslarını sergiledi.

Spor ve müzik etkinliklerinde köklü bir geçmişe sahip Pepsi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Maçı açılış Töreni’ni her yıl büyük bir gururla sunuyor. Dünyada her yıl en çok izlenen spor etkinliği olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni gerçek anlamda küresel bir eğlence platformuna dönüştüren Pepsi, dünyanın en popüler müzik yıldızlarını bir araya getirerek unutulmaz performansları hayranlarla buluşturuyor.