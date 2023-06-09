Anadolu'nun Sıla hasreti sona eriyor

Ankara'da Sıla'nın güçlü sesi, tutkulu performansı ve sevilen şarkılarıyla dolu dolu bir gece yaşandı. Günler öncesinden rezervasyonları kapanan Günay Günay'daki gazino performansının hemen ardından 5 gün aralıksız 5 konser vereceği Türkiye turnesine başladı.

9 Haziran'da Alanya Açıkhava'da sahne alacak olan sanatçı, ardından sırasıyla 10 Haziran'da Antalya Açıkhava, 11 Haziran'da İstanbul Nefes Orman, 12 Haziran'da İzmir Açıkhava ve 13 Haziran'da Bursa Açıkhava'da beş gün boyunca aralıksız beş konser verecek. Sıla'nın geçen yaz en çok biletli konser veren sanatçı olduğu göz önüne alındığında, bu yaz turnesinin de büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor.

ANADOLU SILA'YI BEKLİYOR

Sıla Gençoğlu'nun Türkiye turnesi, müzikseverlerin merakla beklediği bir etkinlik haline geldi. Sanatçının dinamik sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.