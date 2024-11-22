Altın Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu

Umut Bolel önderliğindeki Altın Kariyer Ödülleri, Ankara'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Törene birçok ünlü sanatçı katılırken dünyaca ünlü baby Brown ve jsnake, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Halil Ergün, Hakan Aysev, Esra Sönmezer, Çılgın Dersane 5 Update ve Dedemin Gözyaşları filmi başta olmak üzere ödüllerini aldılar. 

Gecede Safiye Soyman ve Faik  Öztürk sahne aldı ve renkli dakikalar yaşandı. Safiye Soyman ve Faik Öztürk verdikleri röportaj ile yine gündem olmayı başardılar. Röportajda uzun ilişkinin sırrını, sevgi güven ve adam gibi adam olmak lazım diyerek isimlendiren Faik Öztürk, Safiye hanımı kızdırdı.

Gecede safiye soyman ve Faik Öztürk Yaşam boyu meslek başarı ve onur ödülüne layık görüldü. Çılgın Dersane 5 update filmi ise yılın en iyi komedi sinema filmi ödülünü aldı.

 

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