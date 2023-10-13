Alper Erözer, M212 ve Nickobella'dan yepyeni bir düet şarkı: Okey Okey

"Okey Okey" şarkısının söz ve müziği Alper Erözer ve Mert Metin Yıldırım'a ait. Şarkının video klibi ise başarılı yönetmen Fatih Tandoğan tarafından çekildi. Müziğin aranjmanı Ferhat Demir tarafından yapıldı, ve müzik süpervizörlüğünü Aytaç Özalp üstlendi.

Bu eşsiz işbirliği, hip-hop müziğin sınırlarını zorlayarak g house, slap house ve yüksek perdeli şarkıların seslerine derinlemesine bir bakış sunuyor. Şarkı, enerjik ve büyülü bir ses deneyimi sunarken, gece sürmeyi sevenler için özellikle ilgi çekiyor. "Okey Okey," dans pistleri ve müzik listelerinde favori bir yer edinme potansiyeline sahip, dinleyicileri zamanımızın en popüler sesleriyle eğlendirirken benzersiz bir deneyim sunuyor.

Alper Erözer, M212 ve Nickobella, "Okey Okey" ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi vaat ediyor. Şarkı, Erözer Prodüksiyon/Futurhythm etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında ve video paylaşım sitelerinde yayınlanmış durumda. Müzikseverler, bu büyüleyici düet şarkısının tadını çıkarmak için şimdi dinlemeye başlayabilirler.



İşte şarkı sözleri

Beyaz Range Rover

İçi gri duman güzel bi final

Ama yakalarsan

Manitalar kitap çevir çevir oku

Napıyım aga hep keyfimdeyim

Basit olan ilgimi yitirir

Pas veren herkese oynasın barçada

Dünya kupası gibi ortam katar

Gecede 3 hattrick yallah Habibi

Görüntü hep gerisi fıs

Arttırdım vitesi hızlandım

Biliyorsun bebek olayım bu

Herkese tutulup hırslandım

Ortam duman yapamıyom fren

Geç sağa otur kalkıyo tren

Sağlam kasa sanki g wagon

Nasipte varsa oluruz şampiyon

Kaçırma yakalarsan

Okey

Belki başka zaman

Okey okey

Masamızda kurtlar

Okey

Yok işim çakalla

Okey okey

Kaçırma yakalarsan

Okey

Belki başka zaman

Okey okey

Masamızda kurtlar

Okey

Yok işim çakalla

Okey okey

Koş yolu koş maksat spor

Uzaya teleferik odam sanki nasa

Ooooov

Elenir davranan yavaş

Ser

kalanıda kaybetme irtifa

Ooooov

Israrım yok sade teklifteyim

Farklı vibe bu bak hiç tek tip değil

Ulaşılmazı oynama bana kolpadan

Avlayabilirim seni keklik gibi

Patlar moet

İstanbul connect

Bas gaza bas

Durmak yok hiç

Promil fazla

Ararsak açma

Her gün her gün

Yoruldum valla

Kaçırma yakalarsan

Okey

Belki başka zaman

Okey okey

Masamızda kurtlar

Okey

Yok işim çakalla

Okey okey

Kaçırma yakalarsan

Okey

Belki başka zaman

Okey okey

Masamızda kurtlar

Okey

Yok işim çakalla

Okey okey