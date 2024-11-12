Almanya ve Hollanda’da bitmeyen Zeynep sevgisi

Zeynep Bastık Almanya ve Hollanda’da bu sene verdiği konserlerinin sonuncusu için önceki gün sahnedeydi. Köln ve Rotterdam’da üst üste iki konser veren sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisi ile coşku dolu iki konser gerçekleştirdi.

Almanya’nın her şehrinde büyük ilgi ile karşılaşan Zeynep Bastık, önce Köln’de ardından Hollanda’da Rotterdam’da konser verdi.  Her iki ülkede de binlerce izleyiciyle buluşan Zeynep Bastık, sahne performansı, hit şarkıları ve danslarıyla eğlenceyi zirveye çıkardı.

7’de 70’e tüm hayranlarının sevgi seliyle en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, konserlerine ‘Yakışır Bana’ adlı parçasıyla başladı. ‘Ara’, ‘Eyvah’, ‘Lan’ gibi hit’lerinin yanı sıra ‘Çukur’ gibi çok sevilen ama sık duyulmayan şarkılarından da oluşan farklı bir repertuvarla izleyicilerinin karşısına çıkan Zeynep Bastık hayranlarından büyük alkış aldı.

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