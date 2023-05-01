Almanya’da depremzedeler için konser

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Aachen kentinde Türkiye’deki depremzedeler yararına bir konser etkinliği düzenlendi.

Sunuculuklarını Demet Özkesemen ve Ahmet Açıkbaş’ın yaptığı konser etkinliğinde NRW -Türk Sanat Müziği Korosu Aachen tarafından söylenen şarkıları Alman ve Türk müzikseverler ilgi ile dinlediler.

Konsere müzikseverler oldukça büyük ilgi gösterirken katılanlar arasında, Aachen Würselen belediye başkanı Roger Nießen, Yunanistan Eurovision temsilcisi Mariana Sorbas ile 6 Şubat depremlerinde ülkemize gelen Yunan kurtarma ekibi EMAK üyesi Dimitrias Raüppas, devlet sanatçısı Georgios Chatziantonis ve, Santex yönetim kurulu başkanı Kemal Şahin’de yer aldılar.

Konser öncesinde Engelsiz Yaşam Derneği başkanı Benan Yontar ile Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan birer konuşma yaparak gösterilen ilgiye teşekkür ettiler.

Etkinlikte, Engelsiz Yaşam Vakfı başkan yardımcısı Av. Edip Önder’de 6 Şubat depremleri ardından kendisinin yazdığı şiirini okurken, İstanbul’dan getirilen ve açık artırmaya çıkarılan imzalı formalar ise 1950 euro’ya alıcı buldular. Büyük beğeni toplayan etkinliğin ikincisi ise hafta sonunda Düsseldorf’ta da gerçekleştirildi.