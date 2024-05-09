Alişan koluna ilk kez dövme yaptı! Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile görüşüyor mu?

Alişan, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Kolunda dövmeleri olan şarkıcı, "Çocuklarımın ve yeğenlerimin dövmesi..." dedi.



Dizilerde neden yer almadığını açıklayan Alişan, "Sanatçı olup dizi yapan bir tek Özcan var sanırım...

Eskiden üç gün set dört gün müzik yapıyorduk. Şimdi haftanın 6-7 günü set var. Şarkıcılar şu an o yüzden dizi yapamıyor. Ben televizyon programı yapıyorum, o yüzden düşünmem. Televizyon programıyla mutluyum" ifadelerini kullandı.



Şarkıcı, "Özcan Deniz ile Mahsun Kırmızıgül ile dostluğunuz devam ediyor mu?" sorusuna, "Tabii ki devam ediyor. Eskisi gibi değiliz ama küslük yok" yanıtını verdi. Hep aynı formada olan Alişan, "Akşam yemek yemiyorum" dedi.