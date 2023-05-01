Alişan'dan yeğenlerine büyük jest

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Alişan, 1.5 yıl önce koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın ailesine sahip çıkmaya devam ediyor.

Aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşinin iki çocuğunun okul masraflarını karşılayan şarkıcının, bu defa yeğenlerine büyük jest yaptığı öğrenildi.



Alişan'ın, değerinin 30 milyon lira olduğu tahmin edilen Ulus' taki evinin tapusunu yeğenlerinin üzerine yaptığı ortaya çıktı. Şarkıcının ayrıca Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'a 2 milyon lira değerinde Peugeot marka cip aldığı söyleniyor. Alişan, haftanın belirli günlerinde yeğenlerini okuldan alıp, onlarla yakından ilgileniyor.