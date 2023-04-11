Alişan: Annem Yanlışlıkla Beğenmiştir

Alişan önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Her şey güzel gidiyor. Ceylan'ı okuldan aldım yemek yiyeceğiz sonra da alışveriş yapacağız. Yapabileceğim çok bir şey yok, şarkı yapıyorum, konser veriyorum, hayatımda aradığım başka bir heyecan yok. Huzur ve sağlık önceliğim. " dedi.

ESTETİK PAHALI OLDU

Muhabirlerin "Eskiden Ramazan ayı sanatçılar için estetik ayı denilirdi. Hatırlar mısınız?" sorusuna ünlü şarkıcı "Evet hatırlıyorum ama artık yaptırıyorlar mı bilmiyorum! Estetik pahalı oldu. İnsanlar iğne ve dolguyu tercih ediyorlar. Kim nasıl iyi hissediyorsa kendini o şekilde hareket edebilir." diyerek cevap verdi.

HİÇBİR SORUN YOK

Geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol'a yönelik bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı eleştiriye Annesi Suzan Tektaş'ın beğenmesi ile ilgili yapılan haberleri hatırlatan muhabirlere ünlü şarkıcı "Annem sosyal medyayı sadece bakmak için kullanır. Yanlışlıkla olmuştur. Beğeni yada yorum kısmı ile ilgilenmez. Selçuk vefat ettikten sonra zaten Annem evden çıkmıyor. Mezarlıktan eve evden mezarlığa gidiyor. Başka yaptığı bir şey yok kadının. Huzurlu ve mutluyuz. Hiçbir sorun yok." diyerek konuya açıklık getirdi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK ÇOK ZOR

Muhabirlerin " 3.çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna şarkıcı "Çok zor. Burak kura ile bir okul kazandı ve biz de sevindik ama sonra kumbaraları açtık (gülüyor). Eğitim için yurtdışına gönderme niyetim de yok. Türkiye eğitim konusunda bence en iyi ülke. Futbola çok merakı var ve futbolcu olacağım diyor. Arda Güler hayranı ve tanışmak istiyor onunla. Evde yatana kadar formayı üstünden çıkarmıyor. Altyapıya yazılmak isterse şu yönetim varken göndermem. Çocuk 4 yaşında daha derbi galibiyeti görmedi. Psikolojisi bozuldu. Yenildiğimiz maçlardan sonra ağlıyor. Neredeyse 'Beni neden Fenerbahçeli yaptın!' durumuna geldi." diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Alişan yakın dostu Çağla Şikel'in yıllar sonra sevgilisi Nail Gönenli olan birlikteliği ile ilgili "Çok mutluyum onun adına. Geçen konuştuk birlikte yemeğe çıkacağız. Henüz tanışma fırsatım olmadı. Çağla hertürlü mutluluğu hak ediyor." dedi. Alişan "Çağla Şikel'e evlilik tavsiyelerinde bulundunuz mu?" sorusuna "Ona tek tavsiyem az spor yapsın, benden daha çok kası var!" diyerek herkesi güldürdü.