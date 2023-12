Ali Sunal, babası Kemal Sunal’ın telif davası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!

Ali Sunal, Aksan Kozmetik 4. Sanat ve Sanayi Günleri'nin konuğu oldu. Sanatçı, Zafer Kutanoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte söyleşiye katıldı. Sunal, "Bu güzel projeler insanlara dokunma fırsatı sağlıyor" dedi. 'Güldür Güldür Show'un babası Kemal Sunal sayesinde ortaya çıktığını anlatan Ali Sunal, "Kemal Bey'in bana öğrettiği en önemli derslerden biri, 'Takdiri daima seyirciye bırakıp sürekli onlardan öğrenmek' demesiydi. 'Güldür Güldür Show'da bu bakış açısıyla doğdu. Skeçler hep gündelik yaşamdan, seyircinin her an temas ettiği yaşantılardan esinleniyor. Yaşamın her alanına sanatın diliyle ince eleştiriler getirip, kimi zaman seyircinin sesi, kimi zaman kulağı oluyoruz. Bu nedenle 'Güldür Güldür Show', her tiyatro sahnesi gibi bizim için bir okul. İyi oyuncu olmanın ve sürekli öğrenmenin okulu" dedi.

KENDİMİ YANLIŞ TANIYORMUŞUM

Sanatçı söyleşi sonrasında Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu ile kamera karşısına geçti. Sunal, "Söyleşide, "Fazla konuşmayı sevmiyorum. Yeni arkadaş edinmek istemiyorum" dediniz. Hayatta bunun zorluğunu yaşıyor musunuz?" sorusuna, "Yaşamıyorum çünkü vaktim yok. Ya turneye gidiyoruz ya sahnedeyiz. Herhalde dünyadaki ve Türkiye'deki, Türklerle en çok konuşan insanlardan biriyimdir. 'Hoşuma gitmiyor' dediğim şeylerin üzerine gitmenin insanı ne kadar güçlendirdiği ortaya çıktı. Keyfim yerinde... Yapabiliyormuşum demek, kendimi yanlış tanıyormuşum" yanıtını verdi.

BARIŞ VE MUTLULUK İÇİNDE YAŞAYALIM

Sanatçı, "Güldür Güldür Show' ilgiyle izleniyor. Sizin için nasıl bir sene oldu?" sorusuna, "Dünyanın herhangi yerinde bir çocuğun burnu kanasa o sene iyi geçti diyemem... Bizim de çocuklarımız var. Sonuçta devam eden bir hayat var. İsterim ki kimse zarar görmesin. Barış ve mutluluk içinde yaşayalım. Orada tatsız şeyler olurken, harika bir hayat demek çok zor" cevabını verdi.

ONLARSIZ ŞU DÖNEM HİÇ ÇEKİLMEZMİŞ

Narin ve Nil adında iki kızı bulunan Sunal, "İlkokulda, 'Ne olmak istiyorsun?' diye sorduklarında 'baba' olmak derdim. Geç de olsa mesleğime kavuştum. İyi ki varlar. Onlarsız şu dönem hiç çekilmezmiş. Evde iki çocuğumla huzurlu ortamı görünce insan kendini şanslı hissediyor. Savaştan korkunç görüntüler geliyor. Hayatla ilgili bütün isteğim savaş olmasın ve hiçbir çocuğa zarar gelmesin" dedi.

ÖĞRETİYORLAR AMA OLMUYOR

Bisiklet kullanamadığını belirten sanatçı, "Öğretiyorlar ama olmuyor. Bir süre sonra gidemiyorum. Bir kere çiftlik gibi yerde eşim, 'binelim' dedi. Boş yolda gittim. Dönerken sıkıntı oldu. Kendimi nasıl sıkıyorsam, kolum perişan oldu. Olmayınca olmuyor" diye konuştu.

HIZLANDIRILMIŞ İNGİLİZCE KURSUNA YOLLUYORUZ

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Güldür Güldür Show' ekibinin Kerem Bürsin'in İngilizce konuşmasını ti'ye almasına Sunal, "Onur Atilla'nın yeteneğini pekiştirmek için hızlandırılmış İngilizce kursuna yolluyoruz. Allah korusun Kerem Bürsin bir cümle daha söyleseydi bizim kardeşimiz mağdur olacaktı. O mağduriyeti kaldırmak için ekip 2-3 dil bilecek. Teşekkürler de lazım oluyor" diyerek, espri yaptı. Ekibin ödül töreninde Kıvanç Tatlıtuğ'a da göndermede bulunmasına, "Kıvanç da görülesi... Ben de bir kaç kere gördüm mutluyum" diye konuştu.

KEMAL SUNAL KANUNU OLARAK ANILSIN İSTİYORUM

Türk sinema tarihine damga vuran usta oyuncu Kemal Sunal için açılan 'telif hakkı' davası sorularına sanatçı, "Kemal Sunal filmlerinde, babamın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Kemal Sunal diye anılan filmlerde maalesef Kemal Sunal'ın hakkı yok. Onun mücadelesini veriyoruz. Her zaman hukuka inandık. Kazanılmış davalar var ama devam ediyor. Amacım bir neticeye bağlansın. En çok sömürülen babam olarak, ilk sonuç alan isim Kemal Sunal olsun istiyorum. Nasıl futbolda Bosman kanunu varsa bu da Kemal Sunal kanunu olarak anılsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

PLAKET TAKDİM ETTİ

Söyleşinin sonunda Ali Sunal'ın ardından söz alan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu da şunları ifade etti: "Sanat ve Sanayi Günleri'nin dördüncüsünü düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Söyleşilerimizde birbirinden değerli konukları ağırlıyoruz. Bu yıl da Sayın Ali Sunal bizimle oldu. Ali Bey'i seyretmekten keyif alan biri olarak, kendisini burada ağırlamak beni ayrıca mutlu ediyor. Kendisine çok değerli anı ve tecrübelerini paylaştığı, ayrıca ülkemizin ender sanatçılarından Kemal Sunal ile birkaç anısından bahsettiği için çok teşekkür ediyorum." Söyleşinin ardından Zafer Kutanoğlu, konuğu Ali Sunal’a teşekkür ederek bir plaket takdim etti.