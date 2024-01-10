Ali Ocakbaşı Barcelona açıldı

Yeni nesil ocakbaşı ve kebap keyfi yaşatma hedefiyle, orijinal reçeteleri modern sunamla birleştiren Ali Ocakbaşı’nın Barcelona’da açtığı yeni şubesi büyük ilgi görüyor. Önemli restoranların yer aldığı, şehrin kalbi Enric Granados Caddesi üzerinde konumlanan Ali Ocakbaşı, geleneksel Türk lezzetlerini şehre taşıyor.

Yerel malzemenin ve mevsimselliğin önemini bilerek, kaliteden ödün vermeden hizmet veren Ali Ocakbaşı Barcelona, geleneksel mezelerin ve kebap çeşitlerinin yanı sıra vegan ürünlerden oluşan geniş menüsüyle adeta bir lezzet şöleni sunuyor.

Türk mutfağının seçkin lezzetleri

Amsterdam’dan sonra Avrupa’daki ikinci şubesini Barcelona’da açan ve Akkomarka çatısı altında yer alan Ali Ocakbaşı, kısa sürede bölgenin vazgeçilmez gastronomi adreslerinden biri haline geldi.

90 kişilik kapasitesi, kendine özgü konsepti ve zengin menüsüyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunan Ali Ocakbaşı, Barcelona’da şubesi bulunan ilk Türk gastronomi markası oldu.

Şık tasarımı ve sıcak atmosferiyle de dikkat çeken Ali Ocakbaşı Barcelona, misafirlerine Türk mutfağının en seçkin lezzetlerini sunmak için her detayı özenle planlayarak, gastronomi dünyasında kendine sağlam bir yer ediniyor.