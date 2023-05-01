Aleyna Tilki kendisine 'şeytan' diyen bir sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada kendisine 'şeytan' diyen bir takipçisine sitem etti. İşte detaylar...

Aleyna Tilki, bir takipçisinin yorumuna isyan etti.

 

Şarkıcı, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde aldığı ödül sonrası yaptığı konuşmayı paylaşan Twitter kullanısının yorumuna sitem etti.


Tilki, "Aleyna Tilki: O karakteri yarattım... Televizyonda insanları çok kolay ünlü olur, eğer şeytana tapıyorsalar" yazan bir kullanıcıya, "Yaşadığım sayısız istismar ve bu kariyer yüzünden hissettiklerimi kaldıramadığım için başka personalar yaratarak devam edebildim. Sizin gibi insanlar yüzünden artık dünyanın bir simülasyon olduğuna inanıyorum ve kendimi dünyadan çok kopuk hissediyorum. Şeytanın kendisi sizsiniz..." karşılığını verdi.

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