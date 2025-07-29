Alex Tataryan’dan 20 yıl sonra duygusal bir geri dönüş

Müziğin duygulara dokunduğu, anıları canlandırdığı nadir parçalardan biri olan Aşk Senin Adın, tam 20 yıl sonra yepyeni bir ruhla geri dönüyor.

Şarkının zamana meydan okuyan sözleri ve dokunaklı melodisi, Alex Tataryan’ın modern dokunuşlarıyla adeta yeniden hayat buldu.



"Bu şarkı benim için bir zaman kapsülü..." diyen Alex Tataryan, geçmişin izlerini bugünün elektronik tınılarıyla harmanlayarak nostaljiyle yeniliği aynı potada eritiyor. Sidechain efektlerle nefes alan düzenleme, dinleyeni duygusal bir dans pistine davet ediyor.



Kaçarım bu şehirden, Bana seni seven bir kalp bile bırakmadın... gibi hafızalara kazınan dizeler, bu remake ile tekrar dillerde. Hem eskiye özlem duyanlar hem de yeni müzik arayışında olanlar için “Aşk Senin Adın”, tam anlamıyla duygusal bir geçiş kapısı sunuyor. Yeniden yorumlanan Aşk Senin Adın, sadece dinleyicilerin değil, radyo istasyonlarının da favorisi haline geldi. Türkiye genelinde birçok radyo, şarkıyı rotasyonuna alarak sıkça çalmaya başladı. Duygusal altyapısı ve modern düzenlemesiyle dikkat çeken parça, listelerdeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.