Alara ve Cudi Harman'ın enerjisi "Üzgünüm"de birleşti

Oğuzhan Can'ın söz ve müziğine sahip olduğu "Üzgünüm", Acnatro tarafından aranje edildi ve mix-mastering işlemleri Buğra Kunt tarafından tamamlandı. Yönetmen koltuğunda ise Amirali Ghorbanzade oturuyor.

Alara ve Cudi Harman'ın duygu dolu yorumlarıyla şarkı, dinleyicileri adeta etkisi altına alıyor. "Üzgünüm", kalbinin derinliklerinde hisleriyle yalnız kalanlara, içindekileri döküp rahatlama imkanı sunuyor.

Alara, "Üzgünüm" ile müzikal kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Şarkı, diğer eserleri gibi dinleyicilerden büyük beğeni toplayacak ve müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edinecektir.