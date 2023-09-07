Al Pacino terk edildi! 83 yaşında baba olmuştu

Dünyaca ünlü oyuncu 83 yaşındaki Al Pacino ile 29 yaşındaki eşi Noor Alfallah ayrılma kararı aldı. Hollywood gündemine bomba gibi düşen haber, çiftin sadece 3 ay önce çocuk sahibi olmasından dolayı şaşkınlık yarattı.

ABD ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde çiftin 6 Haziran’da Los Angeles’ta oğulları Roman’ın doğduğunu hatırlatırken, Alfallah’ın çocuğun vesayetini istediği ve bu sayede nafaka almayı amaçladığı da belirtildi. Mahkemeye sunulan belgelerde Alfallah ve Pacino’nun imzasının olduğu ve belgenin doğumdan 6 gün sonra imzalandığı kaydedildi.

Daha önceki üç ilişkisinden dört çocuğu bulunan Pacino konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Pacino ile Noor Alfallah, 20220 yılının Nisan ayında birlikte olmaya başlamıştı.