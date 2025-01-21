Akintola'dan Osimhen itirafı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

Çaykur Rizespor’un başarılı oyuncusu David Akintola, bir YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Osimhen ve milli takımla ilgili konuşan yıldız isim, Galatasaray ve Fenerbahçe iddialarına da yanıt verdi.



Bunlar sadece söylentiydi. Tabii ki birçok takımdan o dönemde teklifler aldım. Birçok takıma da gideceğime dair söyletiler de olmuştu. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray için olanlar sadece söylentiydi. Çünkü o takımlardan resmi bir teklif almamıştım. Ama o dönemde Atalanta'nın teklifi vardı. İyi takımların o dönemde teklifleri oldu ama ben Türkiye'de kalmak istedim. Çünkü Hatay'dan beri Türk insanının ne kadar iyi bir topluluk olduğunu biliyorum. O yüzden Türkiye'de kalmak istedim. Osimhen Nijerya'dan tanıştığım bir isim zaten. Bazen de dışarıda buluştuğum, görüştüğüm bir isim. Türkiye'ye gelmesi hem ligimiz için hem de kendisi için güzel bir karar oldu. Galatasaray'da iyi işler yaptığını görmek beni de mutlu ediyor.

BİR GÜN OSIMHEN'LE AYNI OYNAMAK İSTER Mİ?

Tabii ki isterim. Zaten milli takımda da bana o şansın gelmesini istiyorum. Milli takımda da Osimhen'le oynamak güzel olur. Çünkü Nijerya Milli Takımı'nın en iyi oyuncusu Osimhen.