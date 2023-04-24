Akademik Yazar Sabiha Sefer Ünal'dan Tarihten Bugüne Rüyalar

Akademik çalışmaları ve verdiği seminerler ile büyük beğeni toplayan Araştırmacı yazar Sabiha Sefer Ünal üzerinde bir yıldır çalıştığı Süleyman El Hüseyin'e ait " Kenzül Menam " isimli kitabını Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevirdi. Ayrıca tarihte geçmişten günümüze gerçekleşmiş rüyaları tek bir çatı altında toplayan araştırmacı yazar yakında her iki kitabı da raflardaki yerini alacağının müjdesini verdiği seminerde sevenleri ile paylaştı.

Sabiha Sefer Ünal çıkaracağı kitabın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu büyük bir emek özveri ve aslına bağlı kalarak sıkı bir çalışmanın emeği olduğunu ve bu konuda kendisinden yardım ,destek ve bilgilerinizi esirgemeyen hocalarına minnettar olduğunu Kitabının çıkacağı günü heyecanla beklediğini vurguladı.

Ünlü araştırmacı yazar yakın bir zamanda sözcümagazin.com'da köşe yazılarıyla ile sevenlerinin karşısına çıkacak.