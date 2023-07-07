Ailece şarkıcı oldular

Ayça Tilki daha önce ablası Aleyna Tilki ile “Troll”, popçu Mekin ile de “Sen Gibi” şarkılarını seslendirmişti. Ablasının izinde giden Ayça Tilki ilk solo teklisi “Gönlüme Göre Ver” ile iddialı bir çıkış yaptı. Söz ve müziği Ayça Tilki’ye, düzenlemesi ise Can Atayılmaz’a ait şarkı faklı tarzıyla dikkat çekiyor.

Yönetmen Alex Langsam ve Nish Cancarla tarafından Amerika’da çekilen klip kısa sürede Youtube’da yüz binlerce kez izlendi.

Şarkının ruhuna uygun olarak karanlık bir atmosferde çekilen klibin setinde Aleyna Tilki kardeşini bir an bile yalnız bırakmadı.



Ayça Tilki şarkısını şu sözlerle anlatıyor: “Diğerleri eğlence işi gibiydi, buna ilk şarkım gözüyle bakıyorum. Kendim için yaptığım en güzel şeylerden biri oldu ve tarzımı az çok belli ettiğim bir klip çektik. Türkiye’de bu tarz kliplere çok açık değiller. Sinematik ve sıradanlıktan çıkmış bir klip olması daha keyifli diye düşünüyorum. Ayrıca ‘Gönlüme Göre Ver’in bu dönemde herkesin ağzında dolanacağı bir dua olduğunu bilerek, hepimizin aynı melodiye bunu dökebilmesini sağlamak çok heyecan verici.”



Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de single çıkarmıştı.