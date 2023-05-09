Ahu ve Suat Sungur çifti oğlu Ege için amigoluk yapıyor

Erenköy Işık Spor Kulübü basketbol takımının kaptanı olan Ege Sungur'u, Ahu ve Suat Sungur çifti yalnız bırakmıyor.

Takımdaki lakabı Duvar olan ve arkadaşları tarafından çok sevilen 18 yaşındaki Ege Sungur, 9 yaşından beri profesyonel olarak basketbol oynuyor.

Yoğun programlarından fırsat buldukça oğullarının her maçını tribünde izlemeye özen gösteren Sungur çifti, oğulları Ege'nin basketboldaki başarısı ile gurur duyuyor.

Türkiye Şampiyonası Ligi'nde şu an sekizinci sırada olan ve ilk dörde girme mücadelesi veren Ege için Sungur çifti; tribünlerde birer amigoya dönüşerek oğullarını hiç yalnız bırakmıyor.