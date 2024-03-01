Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde göründü!

Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde göründü! İşte detaylar...

Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti' dizisine dahil oldu.


Oyuncu, projede Abdullah karakterine hayat veriyor.


Taylan, Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı Abdullah karakterinin yerine diziye girmişti. 

 

Tanrıöğen, beyin kanaması nedeniyle ameliyat olmuş ve diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Taylan, dizinin son sahnesinde ortaya çıktı. 

 

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