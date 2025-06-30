Ahmet Koç: Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum

Ahmet Koç: Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum. İşte detaylar...

2023 Best Model Of Turkey'de dereceye giren Ahmet Koç, Nişantaşı City's'de görüntülendi.


Yarışma için Koç, "Yarışmadaki arkadaşlarımdan görüştüğüm ve görüşmediklerim var. Yarışmadan önce profesyonel olarak mankenlik yapıyordum. Yarışmadan sonra vizyon ve misyonum ileri seviyede değişti.

 

Profesyonel kick-boks yapıyorum" dedi.

 

Koç, "Son Best Model olarak örnek aldığınız Best Model var mı?" sorusuna, "Tipleme olarak herkesin ayrı.

 

Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum. Karakter, beyefendi ve duruş olarak beğendim isim Kenan İmirzalıoğlu" yanıtını verdi.

 

Dizi için teklifler geldiğini söyleyen Koç, "Bana artı katacak proje istiyorum" dedi.

 

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