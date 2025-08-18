Ahesen: Aile hekimliği çalışanları için bu toplu sözleşme masası hükümsüzdür!

8. Dönem Memur Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, masada aile hekimliği çalışanlarının bir kez daha görmezden gelindiğini açıkladı. Kandemir, “Aile hekimliği çalışanları için bu toplu sözleşme masası hükümsüzdür” diyerek sert tepki gösterdi.

60 BİN AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANI İÇİN AYRI BİR MASA KURULMALIDIR

Dr. Ahmet Kandemir, toplu sözleşme sürecinde aile hekimliği çalışanlarının yok sayılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Memurlara yapılan artış teklifi yok hükmündeyken, aile hekimliği çalışanı hekim, ebe ve hemşireler masanın tüm bileşenleri tarafından yine yok sayılmaktadır. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan, ayrı kanunu olan ve birinci basamak sağlık hizmetinin ana uygulayıcısı olan 60 bin aile hekimliği çalışanı için ayrı bir toplu sözleşme masası kurulması gerektiği bir kez daha ispatlanmıştır.”

AHESEN MASKELİ BALONUN PARÇASI OLMAYACAK

AHESEN Genel Başkanı Kandemir, sendikanın kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:“Bu masada, aile hekimliği odaklı sahada aktif çalışan ve bakanlığa karşı sayısız dava kazanmış olan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası da oturmalıdır. AHESEN ve aile hekimliği çalışanları, samimiyetten ve hakkaniyetten uzak bu maskeli balonun bir tarafı olmayacaktır.”

Dr. Ahmet Kandemir, toplu sözleşme sürecinden rahatsız olan tüm hekim, ebe ve hemşirelere çağrıda bulundu: “Aile hekimliği çalışanlarını yok sayan bu masadan rahatsız olan tüm hekim, ebe ve hemşire arkadaşlarımızı etkisiz-yetkili sendikalardan istifa etmeye ve kimsenin yancısı olmayan Aile Hekimliğinin sendikası AHESEN’e katılmaya davet ediyoruz.”